Pintura de Klimt bate recorde em leilão na Europa

Quadro "Senhora com Leque", do célebre pintor austríaco, é leiloado por mais de R$ 450 milhões em Londres e se torna obra de arte mais valiosa negociada no continente.A obra "Senhora com Leque" (ou "Dame mit Fächer" em alemão), do célebre pintor austríaco Gustav Klimt, foi leiloada nesta terça-feira (27/06) em Londres por 74 milhões de libras (cerca de R$ 453 milhões), estabelecendo um novo recorde em leilões de arte na Europa.

Descrito como um "retrato bonito, rico e sedutor de uma mulher sem nome", o quadro estava ainda no cavalete quando foi encontrado no estúdio de Klimt após sua morte inesperada em fevereiro de 1918, aos 55 anos.

Helena Newman, da casa de leilões Sotheby's, onde a pintura foi arrematada, disse que a obra "reúne toda a proeza técnica e a exuberância criativa que definem o melhor trabalho" de Klimt, e foi criada durante o auge artístico do pintor, época em que ele produziu algumas de suas obras mais famosas e experimentais.

"Muitas dessas obras, certamente os retratos pelos quais ele é mais conhecido, foram encomendadas", afirmou Newman. "Esta, porém, é algo completamente diferente – um tour de force técnico, cheio de experimentação que ultrapassa os limites, bem como uma ode sincera à beleza absoluta."

Previamente estimada em 65 milhões de libras, "Senhora com Leque" foi arrematada por uma empresa de consultoria de arte com sede em Hong Kong, em nome de um colecionador de arte não identificado que vive na região semiautônoma.

Outros leilões milionários

Segundo a Sotheby's, a tela é um dos poucos retratos de Klimt pertencentes a coleções privadas. A pintura havia sido colocada à venda pela última vez há quase 30 anos, quando foi adquirida pela família do até então proprietário por 11,6 milhões de dólares.

Agora, é a mais valiosa obra de arte a ser negociada em um leilão na Europa. O recorde anterior era da escultura "Walking Man I", do artista suíço Alberto Giacometti, vendida por 65 milhões de libras em fevereiro de 2010.

Outras obras de destaque em leilões europeus incluem a pintura "Le Bassin aux Nymphéas", de Claude Monet, vendida por 40,9 milhões de libras em junho de 2008, e "O Império das Luzes", de René Magritte, arrematado por 59,4 milhões de libras em março passado.

