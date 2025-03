Pintura de Banksy é vendida por mais de US$ 5 milhões em Londres

Uma pintura de Banksy inspirada em uma tela famosa do pintor escocês falecido Jack Vettriano foi vendida nesta terça-feira, em Londres, por mais de US$ 5 milhões, anunciou a casa de leilões Sotheby’s.

Batizada de “Crude Oil (Vettriano)”, a pintura do artista de rua mais famoso do mundo é uma releitura de “The Singing Butler”, obra de 1992 de Vetrriano.

Exibida pela primeira vez em 2005, a pintura foi vendida por pouco mais de US$ 5,3 milhões, dias após a morte do pintor escocês, encontrado morto no último fim de semana em seu apartamento, na cidade francesa de Nice.

The Singing Butler, a obra mais famosa de Vettriano, foi vendida em leilão em 2004, por US$ 942 mil.

A versão de Banksy fazia parte da coleção do músico americano Mark Hoppus, um dos fundadores da banda punk Blink-182. “Banksy usou o humor e a ironia que o caracterizam para produzir uma imagem que aborda grandes questões do século XXI, como o meio ambiente, a poluição e o capitalismo”, descreveu a Sotheby’s.

