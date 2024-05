Pintura atribuída a Caravaggio será exposta no Museu do Prado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

MADRID, 6 MAI (ANSA) – O quadro “Ecce homo”, atribuído a Caravaggio e encontrado em Madri em 2021 quando estava prestes a ser leiloado como obra de um autor menos conhecido, será exposto temporariamente no Museu do Prado, também na capital espanhola.

A pintura, que agora tem um novo proprietário anônimo, foi emprestada à instituição por nove meses e poderá ser contemplada pelo público a partir do próximo dia 28 de maio, até outubro, em uma “instalação individual especial”, segundo um comunicado.

Presumidamente realizada pelo gênio italiano em Milão, entre 1605 e 1609, o “Ecce homo” foi analisado por quatro especialistas da obra de Caravaggio, que atribuíram a autoria unanimemente.

O Prado explicou que o empréstimo é fruto da “generosidade” do proprietário e da colaboração com a galeria multinacional de arte Colnaghi.

Anunciado na casa de leilões madrilenha Ansorena em 2021, com autoria de um aluno do pintor espanhol José de Ribera, a obra atraiu a atenção de especialistas para investigação.

Após um alerta do Museu do Prado, o Ministério da Cultura da Espanha bloqueou a venda do quadro, que até então pertencia à família espanhola Pérez de Castro Méndez, segundo o jornal El País.

Enquanto a imagem era analisada, o governo regional abriu um processo administrativo para transformá-la em “bem de interesse cultural”, impedindo sua exportação. Por isso, segundo fontes do Prado, o novo proprietário teria residência na Espanha.

“Esta pintura condensa em si o melhor do estilo do mestre em seus últimos anos de vida”, avaliou David García Cueto, especialista em pintura italiana do Prado.

O quadro chegou à Espanha no século 17, fazendo parte das coleções reais por cerca de 200 anos. (ANSA).