Pintado vai mudar meio-campo da Ponte Preta para duelo direto na Série B

A Ponte Preta terá um desfalque certo para enfrentar a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o volante Felipinho recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. As baixas vêm sendo comuns no clube paulista, que ainda não conseguiu repetir a escalação em nenhuma rodada.

O técnico Pintado deve optar por manter o esquema tático. Se isso se confirmar, a tendência é que escolha Felipe Amaral para substituir Felipinho. Essa, aliás, foi uma das alterações durante o jogo diante do Criciúma, que terminou com derrota para a equipe paulista, por 2 a 1.

Nesse mesmo jogo, Ramon Carvalho entrou no meio-campo como titular, pois Matheus Jesus estava suspenso. Matheus deixou a Ponte Preta nesta janela de transferências. Assim, Ramon Carvalho pode continuar com a vaga, embora Samuel Andrade também seja uma opção.

Um provável time da Ponte Preta conta com Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral; Léo Naldi, Ramon Carvalho e Elvis; Eliel e André.

Há cinco jogos sem vencer, a Ponte tem 23 pontos e voltou a ficar bem perto da zona de rebaixamento. Quem abre a zona da degola é justamente a Chapecoense, com 19 pontos. O confronto direto, pela 22ª rodada, será realizado no domingo, às 15h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

