Pintado estreia com vitória no Figueirense e deixa o Paraná longe do G4

Na estreia do técnico Pintado, o Figueirense venceu o Paraná por 1 a 0, neste sábado, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória levou o time catarinense à 17.ª posição, com 31 pontos, enquanto o time paranaense segue com 44 pontos, em sétimo, a três do G4, a zona de acesso.

O Figueirense surpreendeu no início do jogo, quando apresentou uma marcação forte e disposição para atacar. Tanto que abriu o placar aos sete minutos. Betinho pegou o rebote da defesa na frente da área e arriscou o chute. A bola desviou no zagueiro Leandro Almeida e tirou as chances de defesa do goleiro Alisson.

O gol tirou a tranquilidade do Paraná, que passou a errar passes e sendo presa fácil ao visitante. Este, por sua vez, se manteve fechado e praticamente nada permitiu ao ataque paranista.

No intervalo, o técnico Matheus Costa fez uma mudança arrojada no Paraná. Tirou o volante Luiz Otávio para a entrada do atacante Pimentinha. O segundo tempo começou movimentado. Aos 17 segundos, Bruno Rodrigues soltou a bomba de fora da área, a bola ganhou efeito e explodiu no travessão.

O Paraná pressionava e acertou mais duas vezes a trave. Aos 11 minutos, já dentro da área, Pimentinha chutou a bola na trave direita de Pegorari. No minuto seguinte, Jhemerson arriscou de longe e o goleiro espalmou, mas na sobra aconteceu o levantamento e de cabeça, na pequena área, Jenison acertou o travessão. Foi uma grande chance perdida.

Depois dos 15 minutos, como era esperado, o Paraná diminuiu a intensidade. Além disso, levou um susto aos 34, quando Fellipe Mateus chutou forte de fora da área obrigando Alisson espalmar. O tempo foi passando, a torcida ficando irritada e o Paraná parecia nervoso em campo. Por isso, não conseguiu evitar a sua segunda derrota em casa, pois antes só tinha perdido para o Sport. Aos 47 minutos, até o goleiro Alisson se arriscou na área adversária em cobrança de escanteio. Mas não adiantou.

Pela 31.ª rodada, o Paraná vai enfrentar o Sport, quarta-feira, às 19h15, na Ilha do Retiro, no Recife. O Figueirense volta a campo no sábado, às 16h30, quando receberá o Criciúma, no estádio Orlando Scarpelli. Os dois estão brigando contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 1 FIGUEIRENSE

PARANÁ – Alisson; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Pimentinha), Fernando Neto e Jhemerson (João Pedro); Bruno Rodrigues (Alesson), Jenison e Judivan. Técnico: Matheus Costa.

FIGUEIRENSE – Pegorari; Luís Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Pereira, Betinho (Kauê) e Fellipe Mateus; Breno (Everton Santos), Jefferson Renan e Rafael Marques (Yuri Mamute). Técnico: Pintado.

GOL – Betinho, aos sete minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ivan da Silva Guimarães Junior (AM).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Rodrigues (Paraná). Luís Ricardo e Yuri Mamute (Figueirense).

RENDA – R$ 119.745,00.

PÚBLICO – 5.449 pagantes (5.749 total)

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).