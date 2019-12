‘Pinóquio’ será exibido em sessão de gala em Berlim

BERLIM, 18 DEZ (ANSA) – Apesar de estar fora de competição, a nova adaptação de “Pinóquio”, clássico da literatura infanto-juvenil criado por Carlo Collodi (1826-1890), será apresentada em uma sessão de gala na 70ª edição do Festival de Berlim, que acontecerá entre 20 de fevereiro e 1º de março de 2020. Dirigido pelo premiado cineasta Matteo Garrone, o filme tem o vencedor do Oscar Roberto Benigni no papel de “Geppetto” e Federico Ielapi na pele do boneco de madeira que sonhava em ser um menino de verdade.

Até o momento, a produção é a única fora da disputa pelo Urso de Ouro que será exibida na “Berlinale Special Gala”. Os filmes que participarão da competição principal, no entanto, ainda não foram revelados. Ontem(17), o Festival de Berlim anunciou cerca de 50 títulos que serão exibidos em mostras paralelas da próxima edição do evento.

A lista inclui três representantes brasileiros: “Cidade Pássaro”, de Matias Mariani, na mostra Panorama; “Meu Nome é Bagdá”, de Caru Alves de Souza, na Generation, que mapeia filmes sobre a juventude; e Apiyemiyekî?, da artista Ana Vaz, no Forum Expanded. (ANSA)