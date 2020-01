Pink faz doação de R$ 2 milhões para combate de incêndios na Austrália

As cantoras Pink e Selena Gomez usaram suas redes sociais neste sábado, 4, para contar que fizeram doações a instituições que estão atuando no combate aos incêndios florestais na Austrália. Pink afirmou que fez uma doação no valor de meio milhão de dólares (o equivalente a R$ 2 milhões ou 720 mil dólares australianos).

“Estou totalmente devastada vendo o que está acontecendo na Austrália neste momento com os horríveis incêndios florestais. Estou fazendo uma doação de 500 mil dólares diretamente aos serviços de incêndio locais que estão trabalhando duro na linha de frente”, escreveu.

Selena Gomez não falou em valores, mas também fez um apelo: “completamente devastada pelos incêndios na Austrália. Orando para todos os atingidos e todos os primeiros a atender o chamado. Estou fazendo uma doação e adoraria que vocês considerassem fazer o mesmo se pudessem”.

De acordo com a agência Associated Press, o incêndio na Austrália já causou a morte de 23 pessoas e queimou cerca de 5 milhões de hectares, destruindo mais de 1,5 mil casas. Há expectativa de que o fogo, que vem desde o mês de setembro, ganhe força neste fim de semana.

Estima-se que quase 500 milhões de animais morrerão incinerados, e o país convocou 3 mil reservistas de suas Forças Armadas para combater os incêndios florestais.

O ator australiano Hugh Jackman também usou seu Twitter para demonstrar solidariedade às pessoas que estão trabalhando no combate ao fogo.