Pinheiros vs Flamengo: clubes brasileiros ‘lutam’ por ‘ranking paralelo’ de medalhas em Paris 2024

O Brasil conquistou nove medalhas até o momento na Olimpíada de Paris 2024: um ouro, quatro pratas e quatro bronzes.

Uma “briga” de gigantes, no entanto, está por trás das medalhas ganhas pelos atletas brasileiros. Pinheiros e Flamengo, dois dos principais clubes que trabalham com diversas modalidades presentes na Olimpíada, tiveram seus atletas atingindo o ápice das disputas.

Pelo Pinheiros, Beatriz Souza (ouro), William Lima (prata) e Larissa Pimenta (bronze), todos do judô, somam três medalhas para a equipe paulista. Eles também participaram do bronze por equipes da modalidade, melhorando o desempenha da equipe paulista, que agora registra quatro medalhas conquistas no total. Vale lembrar que o terceiro lugar foi conquistado pela equipe como um todo, o que contabiliza uma única medalha para todas as atletas.

O Flamengo, por sua vez, tem Rebeca Andrade (duas pratas e um bronze), juntamente com as demais medalhistas da ginástica, Jade Barbosa, Lorrane dos Santos e Flávia Saraiva, com o bronze, com três medalhas, e está perdendo do Pinheiro por uma única conquista de pódio na disputa pelo topo do “ranking paralelo” entre os clubes. Vale lembrar que o terceiro lugar da ginástica foi conquistado pela equipe como um todo, o que contabiliza uma única medalha para todas as atletas.

Polêmicas em Paris

Se por um lado os dois clubes estão vendo seus representantes conquistando diversos pódios, por outro eles também estão envolvidos em polêmicas.

O Pinheiros teve sua nadadora Ana Vieira expulsa da delegação brasileira nos Jogos de Paris após a atleta ter deixado a Vila Olímpica sem comunicar os responsáveis. A atleta classifica o ocorrido como “mal entendido”. Já o clube paulista, por sua vez, afirmou que “irá apurar os fatos”.

O Flamengo também teve seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais após a medalha de bronze conquistada pela equipe feminino de ginástica. Na ocasião, o clube carioca cortou a atleta Julia Soares, que não faz parte do quadro de profissionais do time, da foto oficial das medalhistas, o que criou um mal-estar entre os internautas.

Pinheiros tem quase o triplo de atletas em Paris

Apesar da disputa individual entre os clubes estar empatada, o Pinheiros tem quase o triplo de chances de sair com mais medalhas até o fim da Olimpíada de Paris.

Ao todo, o clube paulista enviou 34 atletas para a França, enquanto o Flamengo cedeu 12 competidores para as disputas.

Chances de medalhas para ambos os clubes

Para deixar um “clima de rivalidade” ainda mais forte, vale lembrar que tanto o Pinheiros como o Flamengo podem ganhar novas medalhas por meio de seus atletas.

Para os paulistas, o grande nome é Alisson dos Santos, o Piu, no atletismo, que tem grande chances de medalhas em Paris 2024

Já os cariocas depositam suas fichas em Isaquias Queiroz para aumentar seu quadro de medalhas paralelo.