Pinacoteca de Santos recebe exposição de ‘Araquém Alcântara, 50 anos de fotografia’

O projeto Arte na Pinacoteca, em sua segunda edição, tem o prazer de apresentar a exposição “Araquém Alcântara, 50 anos de fotografia”. A mostra, sediada na Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos,/SP, celebra cinco décadas da influente carreira do fotógrafo Araquém Alcântara e é uma das várias exposições planejadas para enriquecer o cenário cultural da região.

Através da iniciativa Arte na Pinacoteca, a cidade tem recebido uma série de exposições que não só ampliam a oferta cultural, mas também têm aumentado significativamente as visitações à Pinacoteca.

Araquém Alcântara é renomado por seu trabalho pioneiro na documentação dos ecossistemas brasileiros e por suas narrativas visuais que exploram a complexa interação entre humanos e natureza. Esta exposição não é apenas uma retrospectiva de seu trabalho, mas também um destaque sobre como a fotografia pode ser um meio poderoso para o engajamento social e ambiental.

A 2ª Edição do Projeto Plano Anual de Atividades – Arte na Pinacoteca – Pronac 233045 é uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, promovido pela Fundação Benedicto Calixto.

O projeto tem se destacado como um vetor importante para a democratização do acesso à cultura em Santos. Cada exposição trazida sob esta iniciativa contribui significativamente para o aumento de visitações, gerando impacto econômico positivo através da criação de empregos diretos e indiretos e estimulando o turismo local.

“Meio século de caminhos percorridos através das lentes não é apenas sobre fotografar, mas sobre conectar-se profundamente com cada elemento capturado. É um convite à contemplação e ao respeito pela nossa rica diversidade cultural e natural”, destaca o artista.

Além das exposições, o Arte na Pinacoteca engaja o público com uma variedade de atividades educativas, incluindo palestras e oficinas específicas para cada mostra, e promove visitações especiais para alunos de escolas municipais, fortalecendo o papel educativo e inclusivo da arte.

Fotógrafo, jornalista e professor, Araquém Alcântara iniciou seus estudos em Jornalismo na Universidade de Santos em 1970. Sua carreira como repórter incluiu passagens por O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, onde também descobriu sua paixão pela fotografia. Ficou conhecido por seu trabalho ambientalista, especialmente após documentar o Parque da Juréia em 1979, o que o levou a explorar e fotografar a Mata Atlântica. Atuou em grandes jornais brasileiros até se tornar freelancer em 1985, colaborando com publicações nacionais e internacionais. É autor de 17 livros sobre ecossistemas brasileiros e dedica-se a ensinar fotografia em workshops por todo o Brasil, inspirando novas gerações a preservar a natureza.

Pinacoteca

A Pinacoteca Benedicto Calixto é reconhecida como um dos espaços culturais mais significativos da Baixada Santista, com um compromisso contínuo de promover arte e cultura. Em um edifício cheio de história, proporciona experiências artísticas diversificadas e ricas, celebrando a arte em todas as suas formas.

Serviço:

Exposição: Araquém Alcântara – 50 Anos de Fotografia

Pinacoteca Benedicto Calixto, Av. Bartolomeu de Gusmão, 15, Boqueirão, Santos, SP

Período: 06 de junho a 21 de julho de 2024

Visitação gratuita: de terça a domingo, das 9h às 18h

Informações: (13) 3288-2260

Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br

Instagram: instagram.com/pinacotecabenedictocalixto

