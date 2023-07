Pimenta-rosa de São Mateus (ES) tem reconhecida indicação geográfica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 17:48 Compartilhe

São Paulo, 19/07 – A pimenta-rosa produzida em São Mateus, no Espírito Santo, recebeu do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) a 103ª Indicação Geográfica do Brasil e registrada como Indicação de Procedência (IP). O pedido havia sido feito pela Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), com apoio do Sebrae. Em nota, o Sebrae destaca que o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de pimenta-rosa do Brasil, com espaço no mercado da Europa, Ásia e Estados Unidos.

Segundo o Sebrae, há boas condições de cultivo de pimenta-rosa no litoral de São Mateus, além do baixo custo de produção. “Ao longo dos últimos anos, o País tem caminhado no sentido de valorizar e escalar as vendas de produtos com Denominação de Origem ou Indicação de Procedência reconhecidos. Isso fortalece nossa economia, gera emprego, renda e valoriza nossos produtos e serviços”, disse em nota a analista de inovação do Sebrae, Hulda Giesbrecht.

