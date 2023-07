Pimenta diz que ministra do Turismo já colocou seu cargo à disposição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 19:14 Compartilhe

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, mudou o tom e afirmou que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, já colocou seu cargo à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o ministro, o anúncio oficializando quem ficará à frente da Pasta ocorrerá só depois que conversas com o União Brasil forem concluídas.

“Não tem carta de demissão, mas a ministra já colocou o cargo à disposição”, afirmou o ministro a jornalistas, no Palácio do Planalto. “Na realidade, é só o anúncio de quem ficará no lugar dela que ocorrerá depois que as conversas forem concluídas.”

Segundo Pimenta, Daniela “já tem conhecimento que será indicado um outro nome para ocupar a função que ela tem hoje”. Questionado se o nome ainda não estaria fechado, o ministro confirmou que a pessoa para chefiar o Turismo “é o nome que as pessoas têm comentado”, em referência ao deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

Mais cedo, o ministro comunicou à imprensa que Daniela havia ganhado uma sobrevida, após reunião nesta tarde com Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A justificativa dada por ele é que o governo quer focar a atenção nesta semana para acompanhar votações importantes no Congresso para, semana que vem, se debruçar nas organizações dentro do governo.

