Pilotos morrem após acidente no início de prova de motovelocidade no Paraná

Uma cena trágica e com imagens fortes tomou conta do noticiário de automobilismo neste domingo. Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Cardoso, de 42 anos, morreram após um acidente na primeira volta da etapa de Moto 1000 GP, em Cascavel, no Paraná. O episódio aconteceu quando André Cardoso caiu de sua moto logo no início da corrida e foi atingido por Érico.

Após o ocorrido, a organização do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade anunciou o cancelamento de todas as atividades que iriam ocorrer neste domingo no Paraná. “Moto1000GP, após a informação oficial, cancela todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A família Moto1000GP destina todas as nossas orações aos pilotos, aos familiares, amigos e admiradores”, diz o comunicado.

Em uma condição preocupante após sofrer a queda, o André ficou de pé no meio da pista entre os pilotos em alta velocidade que passavam ao seu redor. As imagens do acidente são fortes. Ele chegou a levantar a mão no meio do asfalto na tentativa de sinalizar aos outros pilotos, mas não foi suficiente para evitar a tragédia.

Alguns conseguiram desviar, mas Érico não e o acertou em cheio. Os dois foram atendidos no local e levados ao hospital imediatamente, mas nenhum deles acabou resistindo aos ferimentos. Érico morreu assim que chegou ao hospital e André veio a óbito horas depois. As informações foram confirmadas pela assessoria da entidade de MotoGP. Eles disputavam a 4ª Etapa da Moto1000GP, no Autódromo Zilmar Beux.

