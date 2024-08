Piloto tinha mais de dez anos de experiência; conheça a tripulação do avião que caiu em Vinhedo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 22:00 Para compartilhar:

Os tripulantes do voo PTB 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram identificados pela companhia. O avião com 57 passageiros e os quatro integrantes da tripulação caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, e não deixou sobreviventes. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

A companhia aérea afirma estar atendendo passageiros, familiares e colaboradores pelo telefone 0800 9419 712, disponível 24h. Veja informações sobre a tripulação:

Danilo Santos Romano, 35 anos, comandante

O piloto com dez anos de experiência estava na Voepass desde novembro de 2022, onde começou como copiloto de ATR72, passando a comandante em julho de 2023, segundo informações de seu perfil em uma rede social.

Ele já havia atuado em outras companhias, entre elas a colombiana Avianca e a Air Astana, do Cazaquistão, e pilotado aeronaves maiores, como Airbus A320/A330, em rotas nacionais e internacionais. Colegas no piloto nessas empresas o descreveram como “dedicado”. Romano se formou em aviação civil pela Anhembi Morumbi em 2010. Era palmeirense e praticante de corrida, segundo postagens nas redes sociais.

Debora Soper Avila, 28 anos, comissária

Uma das comissárias de bordo, Avila era de Porto Alegre e trabalhava na Voepass desde março de 2023. Ela tinha formação em recursos humanos e já tinha trabalhado em outra companhia aérea, a Avianca, entre 2018 e 2019. Na rede social, se definia como “apaixonada por aviação”.

Humberto de Campos Alencar e Silva, 61 anos, copiloto

Silva estava na empresa há quase cinco anos e tinha mais de cinco mil horas de voo, segundo a Voepass.

Rubia Silva de Lima, 41 anos, comissária

Era de Ribeirão Preto (SP), cidade do interior onde está localizada a sede da companhia aérea. Redes sociais mostram fotos de viagens. Estava na companhia desde 2010. Foi agente de aeroporto e depois promovida a comissária, que era seu sonho, segundo afirmou o CEO da Voepass Eduardo Busch em coletiva nessa sexta-feira, 9.