Piloto morre após colisão de aviões em show aéreo em Portugal; vídeo

Dois aviões acrobáticos colidiram no ar neste domingo, 2, durante um show aéreo na cidade portuguesa de Beja e um deles caiu e explodiu em chamas, matando o seu piloto espanhol, informou a Força Aérea Portuguesa (FAP).

A FAP, que organizou o espetáculo numa base aérea de Beja, 180 quilômetros a sul de Lisboa, disse que o acidente envolveu aeronaves da patrulha acrobática YAK STARS.

Vídeos compartilhados nas redes mostram o momento da colisão.

A patrulha inclui pilotos portugueses e espanhóis e foi descrita pela PAF como a “maior equipe acrobática civil do sul da Europa”.

A capitã da Força Aérea Patrícia Fernandes disse à emissora RTP que “um dos pilotos, de nacionalidade espanhola, morreu e outro piloto ficou ferido”.

Após o acidente, a PAF decidiu cancelar o Beja AirShow, o maior festival aéreo de Portugal.

Os aviões que colidiram eram do modelo soviético Yakovlev Yak-52.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, seis aviões aparecem realizando uma exibição a dezenas de metros do solo. De repente, um deles parece se chocar contra outra aeronave antes de cair no solo em meio a uma nuvem de fumaça.

A aeronave que caiu saiu do perímetro da base aérea, enquanto a segunda conseguiu aterrissar na pista do aeroporto, segundo a força aérea.

De acordo com o site do Beja Air Show, a patrulha “Yak Stars” participou do desfile junto com outros 30 grupos acrobáticos aéreos de vários países europeus. Os organizadores descrevem a exibição como “a maior equipe acrobática civil do sul da Europa”.