Piloto italiano da Mercedes homenageia Senna em Ímola

ROMA, 16 MAI (ANSA) – O jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, decidiu homenagear o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, que começou hoje (16) e vai até domingo (18).

Fã do lendário ex-piloto paulista, a promessa de 18 anos usará nos três dias do evento no tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, onde Senna faleceu em 1994, um capacete com o nome “Ayrton” aparecendo com destaque na parte traseira do casco.

O desenho do capacete de Kimi Antonelli também tem a bandeira italiana e uma mensagem de agradecimento a Ímola, principalmente por ser o primeiro GP de F1 do calouro em casa.

Essa não é a única homenagem do jovem ao ídolo brasileiro. O italiano usa o carro número 12 na temporada, mesma numeração utilizada por Senna entre 1985 e 1988.

Natural de Bolonha, Kimi Antonelli também gosta de futebol e é torcedor do Bologna, atual campeão da Copa da Itália. Além de ter celebrado o título do clube nas ruas da cidade na última quarta-feira (14), o piloto recebeu hoje em Ímola a visita de um grupo de jogadores do rossoblù. (ANSA).