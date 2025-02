Piloto é picado por aranha e sofre reação alérgica durante voo

O piloto de um Airbus A320 da Iberia foi picado por uma aranha e teve uma reação alérgica durante um voo que ia de Düsseldorf, na Alemanha, para Madri, na Espanha, no domingo, 23. Segundo a companhia aérea, o homem está bem de saúde e não corre nenhum perigo. Os passageiros foram informados sobre o incidente apenas após o pouso.

De acordo com o jornal espanhol “La Voz de Galicia”, as suspeitas são de que a aranha tenha entrado na aeronave quando ela pousou na cidade de Casablanca, no Marrocos, na terça-feira, 18. Depois disso, o avião ainda cumpriu viagens para Bruxelas, Astúrias, Corunha, Zurique, Santiago de Compostela, Madri, Tolouse e Düsseldorf, antes do aracnídeo aparecer na cabine do piloto.

Após ser picado pelo animal, o piloto recebeu ainda durante o voo corticoides que estavam no kit de primeiros socorros da aeronave. Os tripulantes afirmaram que o aracnídeo era uma tarântula e, apesar delas não serem perigosas para seres humanos adultos, o homem precisou dos medicamentos por desenvolver uma reação alérgica.

O pouso e o desembarque ocorreram normalmente, mas o Airbus A320 passou por uma desinsetização, o que fez a viagem seguinte, com destino a Vigo, na Espanha, ser adiada por algumas horas. Segundo a Iberia, não foi possível determinar que o aracnídeo era uma tarântula.