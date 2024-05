Piloto é encontrado morto em cachoeira no interior de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 12:43 Para compartilhar:

O piloto e empresário Sylvio de Barros, de 57 anos, foi encontrado morto na segunda-feira, 27, na Estrada do Sertãozinho, em Joanópolis, município do Estado de São Paulo próximo a divisa com Minas Gerais. A perícia foi acionada e a delegacia da cidade investiga todas as circunstâncias do ocorrido.

Conforme a investigação, a esposa da vítima relatou que ambos estavam hospedados em um hotel na região, quando ele desapareceu no período da manhã. “A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o corpo do homem foi localizado, por volta das 15 horas, entre as pedras de uma cachoeira”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Em nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) lamentou o falecimento de Barros. “Brilhou dentro e fora das pistas. Foi piloto da Porsche Cup, Rally dos Sertões, Dakar e South American Rally Race. Como empresário, fundou empresas como Webmotors, iCarros, Magnopus, zFlow e ZMatch. Em meu nome pessoal e de todos os membros da família CBA, rogo a Deus para que o receba de braços abertos e ampare familiares e amigos nesse momento de dor”, publicou.

A Porsche Cup Brasil também lamentou a morte do piloto e publicou um vídeo em sua homenagem. “Sua paixão e dedicação ao esporte inspiraram a todos. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz, Sylvio”, postou nas redes sociais.