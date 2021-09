Piloto de moto de 15 anos morre no circuito de Jerez

ROMA, 25 SET (ANSA) – O piloto de moto espanhol Dean Berta Viñales, 15 anos, morreu neste sábado (25) após um grave acidente durante a corrida 1 do Supersport 300, em Jerez, na Espanha. A colisão provocou também o cancelamento de todas as provas do dia do Mundial de Superbike.

Viñales caiu da motocicleta na volta 11 e foi atingido por outros quatro pilotos que não conseguiram desviar do acidente.

Imediatamente, a prova foi interrompida e o piloto foi socorrido ainda na pista. Ele foi levado de helicóptero para um hospital local, mas nada pode ser feito. Segundo comunicado, o jovem sofreu graves lesões tanto na cabeça como no tórax.

O espanhol era primo de Maverick Viñales, piloto da MotoGP. A equipe dele, a Yamaha, usou sua conta no Twitter para lamentar “profundamente” a morte do jovem e estendeu suas condolências “para Ángel, Maverick e seus familiares, amigos, e a Viñales Racing Team”. (ANSA).

