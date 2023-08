Piloto de balão pousa em canteiro central de rodovia após problemas no voo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/08/2023 - 6:18 Compartilhe

O piloto de um balão de ar quente está ganhando notas altas por pousar com segurança próximo a uma movimentada rodovia de Vermont, nos EUA, depois que o balão parou no meio do voo na noite de quarta-feira, de acordo com autoridades.

O balão, transportando um punhado de passageiros, pousou no canteiro central quando escurecia por volta das 20h, disseram as autoridades locais, de acordo com o Valley News.

O piloto de raciocínio rápido, identificado como Chris Ritland, não tinha outras opções de pouso seguro além da interestadual, disse o Corpo de Bombeiros de Vermont. “(O piloto) fez um bom trabalho ao pousar o balão com segurança no canteiro central e evitar quaisquer problemas”, disse o departamento.

Antes do balão de ar quente chegar ao solo, os motoristas relataram tê-lo visto cerca de 9 metros acima da rodovia, disse o departamento.

A empresa disse ao jornal que Ritland e quatro passageiros fizeram um “lindo voo de balão” que terminou “com uma aterragem comum mas num local não planeado”.

Quando os ventos começaram a soprar em uma direção diferente da esperada no início do voo, Ritland não conseguiu pousar no local previsto, disse a empresa.

“O piloto no comando da balão tomou uma decisão de precaução quando o pôr do sol se aproximava para pousar com segurança, em vez de correr riscos desnecessários”, disse a empresa, observando que os trabalhadores contataram as autoridades locais sobre o novo alvo de pouso.

O balão permaneceu inflado até que os socorristas pudessem fechar as pistas no sentido norte e sul. Ninguém foi ferido.

Um passageiro que falou anonimamente ao Valley News descreveu como o cenário assustador se desenrolou no ar.

“Estávamos caindo muito rapidamente e queimando e queimando combustível (propano) e não íamos a lugar nenhum”, disse o passageiro.

Ritland permaneceu calmo e “tudo o que você deveria fazer, ele fez”, disse o passageiro. “Chris foi incrível naquele momento”.

