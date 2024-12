Piloto de avião que caiu em Gramado perdeu a mãe em acidente aéreo em 2010; relembre

O empresário e reestruturador de empresas Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi era também o piloto da aeronave que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo, 22. Informações preliminares indicam que ele transportava entre nove e 10 membros de sua família a Jundiaí, no interior de São Paulo.

Até a última atualização desta nota, o óbito do piloto não havia sido confirmado pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. No entanto, a Defesa Civil confirmou que ao menos nove ocupantes da aeronave não sobreviveram.

Luiz Galeazzi perdeu a mãe em acidente aéreo em 2010

Filho de Cláudio Galeazzi, ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar, e Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, o empresário havia perdido a mãe em 27 de janeiro de 2010, também vítima de um acidente aéreo.

À data, a mulher de 69 anos havia partido de Sorocaba, no interior de São Paulo, com destino a Goiás. O avião EMB810C caiu minutos depois em uma fazenda em Iperó, município próximo ao local da decolagem, matando Maria Leonor e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos, de 32 anos. O avião também pertencia a Luiz Claudio, vítima da tragédia em Gramado.