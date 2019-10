Piloto de avião de pequeno porte precisa fazer pouso em via de Guaratiba

Rio – O piloto de um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na altura do número 10.000, no sentido Santa Cruz. A aeronave chegou a ocupar uma pista da via.

A CET-Rio informou que não houve feridos.

Galeria de Fotos



Piloto de aeronave de pequeno porte precisa fazer pouso de emergência em via de Guaratiba



Reprodução/ CET-Rio





Piloto de aeronave de pequeno porte precisa fazer pouso de emergência em via de Guaratiba



Reprodução/ CET-Rio





Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão no local



Reprodução/ CET-Rio

O piloto chegou a tentar decolar da pista, mas não conseguiu. Os controladores de tráfego foram informados. A aeronave será desmontada para ser rebocada.

Ainda segundo a CET-Rio, peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no local.