Piloto de avião bêbado é preso e multado na França

Um piloto da companhia aérea United Airlines que apareceu para trabalhar sob influência de álcool foi condenado a seis meses de prisão suspensa por um tribunal francês na terça-feira, 25, informou o jornal Le Parisien. O americano de 63 anos, identificado pelo veículo apenas como Henry W, deveria voar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para o aeroporto Washington Dulles, na Virgínia, no domingo, 23.

O piloto disse ao tribunal que havia bebido apenas duas taças de vinho na noite anterior, mas os policiais disseram que o piloto estava “apresentando sinais de embriaguez óbvia” quando chegou ao trabalho às 15h, informou o jornal The Local. O Le Parisien relatou que o piloto tinha um nível de álcool no sangue de 0,132%, mais de seis vezes o limite legal para pilotos na Europa e três vezes o limite da Federal Aviation Administration.

#Prévention ✈️ dépistage d’#alcoolémie par la @gendarmerie_GTA sur un équipage 🇺🇸 à #Roissy :

➡️ Commandant de bord contrôlé par éthylomètre à 1,12 g/l. Placé en #GAV, comparution ce 25 juillet ⚖️

➡️ Prison avec sursis, amende, suspension de son titre aéronautique pendant un an. pic.twitter.com/T5yIPg1YR5 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 27, 2023

A Gendarmaria, órgão da polícia francesa, tuitou que o bafômetro detectou o piloto em 1,12 gramas por litro. “Ele estava cambaleando um pouco, seus olhos estavam vidrados e sua boca pastosa”, disse um policial ao tribunal, de acordo com o The Local.

O piloto foi ainda multado em 4.500 euros, segundo o jornal, e teve a licença suspensa por um ano. “A segurança de nossos clientes e tripulação é sempre nossa principal prioridade. Mantemos todos os nossos funcionários nos mais altos padrões e temos uma política estrita de tolerância ao álcool”, disse um porta-voz da United Airlines em comunicado ao Insider.

“Este funcionário foi imediatamente removido do serviço e estamos cooperando totalmente com as autoridades locais”, acrescentaram. Em 2019, a United Airlines reforçou sua regra em relação ao álcool determinando que os pilotos devem tomar sua última bebida 12 horas antes de se apresentarem para o serviço, informou o site Skift.

Isso aconteceu uma semana depois que dois pilotos da United foram presos na Escócia sob suspeita de estarem bêbados menos de duas horas antes de embarcarem para Newark, Nova Jersey.

