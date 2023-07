Piloto de 18 anos morre em acidente da Fórmula Regional Europeia, na Bélgica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 12:09 Compartilhe

O piloto holandês Dilano van ‘t Hoff, de apenas 18 anos, morreu neste sábado, em uma etapa da Fórmula Regional Europeia (FRECA), categoria de acesso para a Fórmula 1. O jovem se envolveu em um acidente no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde a rodada era disputada como preliminar do evento de 24 horas da GT World Challenge Europe.

Van ‘t Hoff perdeu controle de seu carro em um trecho da Kemmel Straight, molhado pela chuva, e ficou de lado na pista, sendo atingido na lateral por Adam Fitzgerald, que não conseguiu desviar do colega de categoria. Colisões do tipo são conhecidas como “batidas em T” e costumam ser das mais perigosas do automobilismo. Em 2019, o francês Antoine Hubert faleceu do mesmo jeito em uma corrida da Fórmula 2, perto do local.

O circuito de Spa-Francorchamps, além de ser um dos mais míticos do esporte a motor, é também dos mais perigosos. A curva Raidillon, que vem na sequência da famosa Eau Rouge e antecede a Kemmel Straight, recebeu algumas mudanças ao longo dos anos para que ficasse mais segura, sendo a mais recente a expansão de sua área de escape em 2022.

Como estava chovendo durante a etapa da FRECA, os riscos estavam maiores do que o comum, e acabou resultando na fatalidade. Van ‘t Hoff era membro da equipe MP Motorsport, a mesma pela qual Felipe Drugovich se sagrou campeão da Fórmula 2 em 2022 e que Caio Collet corre na Fórmula 3 deste ano.

A Fórmula 1 e suas categorias de base prestaram condolências nas redes sociais. De momento, ainda não foi informado se haverá alguma homenagem ao holandês no GP da Bélgica, marcado para o fim de julho. As 24 Horas de Spa da GT World Challenge Europe se iniciarão com um minuto de silêncio.

