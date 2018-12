Piloto da Latam disse, por engano, que avião tinha problema grave, diz passageira

Uma passageira disse em sua conta no Twitter que o piloto do avião da Latam (voo LA 8084) que fez um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira, 20, ao tentar se comunicar com a torre, apertou erroneamente o botão do microfone e informou por engano os passageiros que o sistema elétrico da aeronave tinha parado e o avião estava sem estabilidade.

A passageira, identificada apenas como Paula, contou ter vivido momentos de pânico, com cerca de 40 minutos de voo. Foi quando os passageiros ouviram um barulho alto e todas as telas das poltronas se apagaram.

Em outra postagem, a passageira disse que passados mais 10 minutos, o piloto informou que a aeronave estava com um problema técnico e iria pousar no Aeroporto de Confins em Belo Horizonte.

Na sequência, o piloto estava tentando falar com a torre e deixou o “speech” (sistema de comunicação com os passageiros) aberto. O relato era de que estava às cegas “com problema grave com a aeronave, sistema elétrico parou e também o avião está sem estabilidade”, disse. Após o avião aterrissar, rapidamente os bombeiros jogaram espuma em todo o avião.

A Latam informou em seu Twitter que o Voo LA8084 partiu às 00h30 de Guarulhos (SP) e precisou realizar um pouso de emergência às 1h43, em Confins, devido a questões técnicas. Segundo a companhia, os passageiros desembarcaram em segurança.

Durante o pouso, os pneus da aeronave foram danificados. A pista de Confins foi fechada para a retirada da aeronave. A concessionária do aeroporto informou que a pista será liberada parcialmente a partir das 13h com previsão é abertura completa às 19h.