Piloto da Indy bate em alta velocidade em treino das 500 Milhas de Indianápolis e sai de maca

Marcus Armstrong, companheiro de Meyer Shank Racing do brasileiro Hélio Castroneves nas 500 Milhas de Indianápolis na Indy, passou por um susto no último treino antes da classificação para o evento, disputado neste sábado, 17. O australiano perdeu o controle de seu carro ao fazer uma das curvas do oval, rodou e bateu com força no muro.

Ele teve que ser retirado e maca e encaminhado para a ambulância na pista, mas, felizmente, saiu consciente e acenando para os presentes no autódromo. Como de praxe em qualquer acidente, ele foi encaminhado ao centro médico para exames e, a princípio, passa bem.

“Ele está acordado, alerta, está bem”, relatou a Dra. Julia Vaizer, médica da Indy, à Fox Sports. “Essas batidas podem ser realmente duras, queremos ter certeza de não apressar as coisas. Levar o tempo que for preciso e tomas as decisões corretas para o piloto”. Acrescentou, dando a entender que Armstrong está em observação.

O primeiro treino classificatório das 500 Milhas de Indianápolis começa às 12h deste sábado, 17, definindo o grid do 13º ao 30º colocado, os 12 que avançam à disputa pela pole position e o chamado Bump Day, em que os quatro piores lutam pelas últimas vagas no evento. Um deles será eliminado.

Hélio Castroneves é o único brasileiro na corrida de 2025, que está marca para 25 de maio. Ele corre pela Meyer Shank Racing, a mesma de Armstrong e pela qual venceu as 500 Milhas em 2021. Se triunfar este ano, se isolaria como maior ganhador da prova, com cinco troféus.

Programação das 500 Milhas de Indianápolis:

Classificação – Parte 1 – Sábado, 17/05 – Das 12h às 19h

Treino Livre 6 (Fast 12 e Bump Day) – Domingo, 18/05 – Das 14h às 16h

Classificação – Fast 12 – Domingo, 18/05 – Das 17h05 às 18h05

Classificação – Bump Day – Domingo, 18/05 – Das 18h15 às 19h15

Classificação – Fast 6 – Domingo, 18/05 – Das 19h25 às 19h55

Treino Livre 7 – Segunda-feira, 19/05 – Das 14h às 16h

Treino Livre 8 – Carb Day – Sexta-feira, 23/05 – Das 12h às 14h

500 Milhas de Indianápolis – Domingo, 25/05 – A partir das 12h