Piloto da Fórmula 1 marca presença em jogo do Palmeiras no Allianz Parque

No Brasil para a disputa do GP de Interlagos, no próximo domingo, o piloto Lando Norris aproveitou para curtir o jogo entre Palmeiras e América-MG, no Allianz Parque. O perfil oficial do Alviverde compartilhou nas redes sociais algumas fotos do atleta no estádio nesta quarta-feira.

– Das mãos da presidente Leila Pereira, o piloto da Fórmula 1 recebeu o manto com o número de gols que fizemos na última vinda dele ao Allianz Parque – escreveu o perfil oficial do clube nas redes sociais.

No ano passado, também antes do GP de Interlagos, Lando Norris marcou presença na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Atlético-GO, no dia 10 de novembro. O piloto britânico da McLaren também posou para foto com o técnico português Abel Ferreira.

Lando Norris viu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o América-MG, além da festa dos jogadores no gramado ao receber o troféu do Brasileirão. O piloto de 22 anos é o sétimo colocado na tabela da Fórmula 1, com 111 pontos e um pódio na temporada de 2022.

