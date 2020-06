Piloto Bia Figueiredo é envolvida em denúncias de desvios e vê marido preso

A piloto de Stock Car Bia Figueiredo teve seu nome envolvido em um escândalo de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público no Rio de Janeiro.

O Ministério Público do estado acusa o marido da piloto, Fábio Souza, integrante da organização social de saúde Instituto dos Lagos Rio, e o seu pai, Juracy Batista, sogro de Bia, de desviar mais de R$ 9 milhões da Saúde do Estado. Ambos foram presos na quinta-feira (25). Parte do dinheiro desviado teria sido transferido para uma empresa de Bia.

Segundo o MP-RJ, o Instituto dos Lagos Rio recebeu R$ 649 milhões entre 2012 e 2019 para a gestão de unidades de saúde no Rio, “tendo comprovadamente desviado parte substancial dos valores”.

De acordo com a denúncia, uma das empresas beneficiadas pelo desvio de dinheiro era a F71, de Juracy e Fábio. Segundo a investigação, a F71 transferiu R$ 1,5 milhão para a B3Três, empresa de Bia.

Para o MP, a B3Três só existe no papel e foi criada para ocultar a origem dos valores pagos pela F71. Segundo o MP, a F71 bancou também parte do casamento de luxo de Bia e Fábio, em janeiro de 2016.

Em resposta ao Jornal Nacional, da TV Globo, Bia Figueiredo disse que não tem detalhes do processo. Segundo a piloto, ela ficou sabendo dos fatos pela imprensa. Bia afirmou ainda que não se envolve na empresa do marido, nem nos negócios da família dele. Também em nota, Bia informou que está grávida e focada na saúde dela e do bebê.

Ipiranga suspende contrato

Após a repercussão do caso, a Ipiranga decidiu suspender o contrato de patrocínio de Bia. “A empresa esclarece que as práticas citadas nas matérias veiculadas, relacionadas aos familiares da piloto, não representam os valores da sua marca e repudia enfaticamente tais atitudes. Até que os fatos sejam esclarecidos, a Ipiranga informa que decidiu suspender o contrato de patrocínio da piloto”, diz a nota da empresa.

