Piloto Andrea Iannone lamenta suspensão por doping

ROMA, 10 NOV (ANSA) – O piloto italiano Andrea Iannone comentou nesta terça-feira (10) sobre a suspensão de quatro anos que recebeu do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por doping.

Em suas redes sociais, o italiano da MotoGP lamentou a punição.

Iannone comentou que “rasgaram” o seu coração.

“Hoje sofri a maior injustiça que pude receber. Eles rasgaram meu coração me separando do meu grande amor. As razões não têm lógica e os fatos estão errados, eu não vou desistir. Aqueles que tentaram destruir minha vida, logo entenderão quanta força eu tenho dentro do meu coração”, afirmou Iannone. (ANSA).

Veja também