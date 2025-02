Pilota de helicóptero militar que bateu em avião comercial nos EUA é identificada

O Exército dos Estados Unidos identificou a terceira vítima a bordo de um helicóptero militar que se chocou com um jato comercial em Washington na quinta-feira, 30. Tratava-se de Rebbeca Lobach, uma capitã de 28 anos que pilotava a aeronave no momento da colisão.

Em comunicado, os familiares de Lobach relataram que ela se formou na Universidade da Carolina do Norte, tinha mais de 450 horas de experiência de voo e recebeu as medalhas de Honra e de Liberdade da Presidência. A família pediu respeito à privacidade pela “perda devastadora”.

O acidente

A colisão aconteceu nos arredores do aeroporto Ronald Reagan, que opera voos nacionais. Os 60 passageiros e 4 tripulantes da aeronave comercial e os 3 militares do helicóptero morreram.

Em imagens registradas e publicadas nas redes sociais, é possível ver o avião iniciando a descida para o pouso, enquanto o helicóptero avança em sua direção. O choque provoca uma explosão e a queda das duas aeronaves no rio Potomac.

Here is the full vid of the plane crash from the Kennedy Center Earth Cam. Both the plane and the helicopter enter the video at about the same time, well over a minute before the crash. pic.twitter.com/0D6zfE2wus — Nick Short ‎‎ (@PoliticalShort) January 30, 2025

Segundo reportou a Associated Press, o helicóptero fazia um voo de treinamento no momento do acidente. Uma transcrição do áudio dos controladores de trafego aéreo, divulgada pelo site do canal CNN, revelou surpresa das torres de comando com o que ocorreu.

“PAT 2-5, você tem o CRJ à vista?”, pergunta um dos controladores, recebendo a orientação para que “PAT 2-5 passe atrás do CRJ”. Em seguida, a gravação capturou suspiros audíveis e um grito de choque de um dos profissionais de controle.

“Não sei se você percebeu antes o que aconteceu, mas houve uma colisão na extremidade de aproximação do 3-3. Vamos encerrar as operações por tempo indeterminado se você quiser voltar para o portão. É altamente recomendável que vocês coordenem com a empresa. Me avisem o que vocês querem fazer”, alerta um controlador.

Minutos depois, outro controlador de tráfego reportou o acidente: “Aparentemente, ambas as aeronaves envolvidas estão no rio, uma busca e resgate estarão em andamento”.

As aeronaves envolvidas

O jato que se envolveu na batida é um Bombardier CRJ700, com capacidade para 65 pessoas. Ele é utilizado para voos regionais da American Airlines e partiu de Wichita, no Kansas, com destino a Washington. O helicóptero é um modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas americanas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido e questionou as causas do acidente em publicação nas redes sociais.

“Por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!”, escreveu o republicano.