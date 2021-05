Pilhado, Sylvinho se diz pronto para treinar o Corinthians e não espera reforços: ‘Não temos tempo a perder’

Pilhado, essa é a palavra que resume o novo técnico do Corinthians, Sylvinho, apresentado nesta terça-feira (25) pelo clube.

Em sua primeira experiência como treinador no futebol brasileiro, justamente no clube que o revelou como jogador, na década de 90, e onde ele foi auxiliar técnico entre 2013 e 2014, o treinado admitiu que é acelerado.

– Ser pilhado no futebol é não perder tempo. Não temos tempo para perder. Futebol exige um alto nível de concentração, entrega, é estar atento a tudo, absorvendo tudo. O atleta é inteligente. Eu não perco tempo. Sou pilhado, porque entendo as coisas assim. Meu ritmo, a minha forma de ser. Sou inquieto, pilhado, é uma das minhas características. No futebol, isso sempre serviu para mim. Na vida cotidiana, passo um pouco do ponto – disse o treinador em entrevista coletiva virtual concedida nesta segunda-feira (25).

Sem trabalhar no cotidiano de uma equipe de futebol desde que foi demitido do Lyon, em outubro de 2019, Sylvinho depositou as suas energias assistindo o futebol, mas destaca a importância da sua família neste período, garantindo que, a partir de agora, a dedicação será total ao trabalho.

– Nós não ficamos sem trabalhar. A gente não para. São 13, 14 jogos em um fim de semana. São diferentes campeonatos, tendências, treinadores jovens, observando os mais experientes e o que estão fazendo. Obvio que não temos o campo, o que é uma dificuldade. Mas eu tenho uma vantagem muito grande, minha família sabe disso, que quando eu estou trabalhando é trabalho, mas quando estou fora do trabalho sei ter uma vida social, com a minha esposa – afirmou Sylvinho.

– Não sou murmurador, não sou o que fica esperando a semana que em para acontecer, a minha construção de carreira foi assim. Passei por poucos clubes, me identifiquei, tenho portas abertas em todos eles. Nesse caso agora é ao contrário, esqueço a família e é trabalho manhã, tarde e noite, porque sabemos que a demanda é grande – acrescentou.

Pronto para o Timão

Revelado pelo Corinthians, onde atuou entre 1995 e 1999, antes de ter uma carreira vasta na Europa, em clubes como Arsenal (ING) e Barcelona (ESP), Sylvinho começou a sua carreira em comissões técnicas brasileiras, passando por Cruzeiro, Sport, Náutico e pelo próprio Corinthians, onde trabalhou nas equipes de Mano Menezes e Tite, com quem também trabalhou na Seleção Brasileira.

Na Europa, foram trabalhos com auxiliar da Inter de Milão, junto ao italiano Roberto Mancini, e a sua primeira experiência como técnico efetivo, pelo Lyon, em 2019.

Agora, o desafio será treinar o primeiro time brasileiro, e justamente uma equipe de massa, como o Corinthians.

– O presidente e a diretoria do Corinthians me ligaram e eu duvido que eles não acreditem que eu estava pronto. Estou pronto para essa massa que é o Corinthians – exclamou Sylvinho.

Sem reforços

Sylvinho chega ao Corinthians entendendo a realidade financeira do clube, envolto em dívidas e que não deve fazer grandes investimentos com reforços.

– Ficou muito claro para mim que o cenário é positivo, em conversa rápida com diretores. Entendemos o omento do clube, sabemos que é um ano que dificilmente terá contratação, talvez pontualmente, mas está nas mãos dos diretores se isso eventualmente ocorrer. Entendemos o momento, reconhecemos que o grupo é bom e vamos trabalhar com esse grupo.

O novo técnico do Corinthians não estará no banco de reservas nesta quarta-feira (26), quando clube enfrenta o River Plate (PAR), na Neo Química Arena, pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. A estreia deve ocorrer no domingo (30), às 18h15, quando o Timão encara o Atlético-GO, pela estreia do Campeonato Brasileiro, também em Itaquera.

Ex-jogador e auxiliar técnico, Sylvinho volta ao Corinthians, agora como treinador (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

