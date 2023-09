Pilgrim’s Pride, da JBS, capta US$ 500 milhões em bonds; demanda chegou a 4,5 vezes a oferta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 8:05 Compartilhe

A Pilgrim’s Pride, empresa norte-americana de carne de frango controlada pela JBS, anunciou no fim da tarde da quarta-feira, 27, que captará US$ 500 milhões em bonds nos Estados Unidos com vencimento em 2034. A oferta foi precificada em 6,875%.

A demanda superou em 4,5 vezes a oferta, segundo fontes próximas à transação.

Em comunicado, a companhia informou que pretende usar os recursos da captação, juntamente com dinheiro do caixa, para recomprar bonds em circulação de 5,875% com vencimento em 2027 e resgatar quaisquer bonds de 2027 que permaneçam em circulação após a consumação da oferta de recompra.

Mais cedo, a Pilgrim’s Pride anunciou que iniciou uma oferta pública de recompra de bonds de 5,875% com vencimento em 2027 que somam US$ 850 milhões.

A Pilgrim’s opera fábricas de processamento de proteínas e de alimentos preparados em 14 Estados dos EUA e também em Porto Rico, México, Reino Unido, República da Irlanda e Europa continental.

