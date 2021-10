Pikachu lamenta erros na derrota para o Flamengo: “Pecamos nos detalhes” Fortaleza perdeu para o Rubro-Negro Carioca pelo placar de 3 a 0 dentro de casa

A derrota para o Flamengo por 3 a 0 dentro do estádio Castelão, não era para menos, deixou os jogadores e treinador do Fortaleza muito chateados, pois foi resultado negativo, por um placar elástico e dentro de casa.

Um dos mais chateados após a partida era Yago Pikachu, que colocou nos erros defensivos o grande vilão para derrota do time do Tricolor do Pici: “Pecamos nos detalhes. Foi um jogo equilibrado até os dez primeiros minutos do segundo tempo. Um detalhe que erramos na marcação da bola parada e eles acabaram fazendo um a zero. Logo em seguida nós levamos o segundo gol, o que desestabilizou nossa equipe. Não conseguimos ter poder de reação. Depois, com um jogador a menos, ficou mais complicado, ainda mais contra um adversário tão qualificado”, comentou o jogador tricolor após o árbitro encerrar o jogo”, afirmou.

Esse revés contra o Flamengo é o 5º jogo que o Fortaleza completou no campeonato sem vencer em sua casa, o que tem preocupado os jogadores do Tricolor, mas não tem afetado a confiança da equipe: “Espero que esse resultado sirva de aprendizado para entrarmos mais focados no jogo, mais determinados nesse tipo de situação para não sofrermos tanto. Agora é pensar na quarta-feira, precisamos voltar a vencer dentro de casa, aqui é a nossa Fortaleza. Nós somos muito fortes aqui. Espero que na próxima partida nós possamos conquistar os três pontos”, finalizou o jogador.

