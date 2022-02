Pikachu faz dois, mas Fortaleza cede empate para o Náutico pela Copa do Nordeste Equipe cearense chegou a ficar na frente do placar na segunda etapa

Neste sábado (12), Fortaleza e Náutico fizeram um grande duelo pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Timbu abriu o placar, mas com dois gols de Yago Pikachu o Leão virou. Mas ainda deu tempo de Eduardo deixar tudo igual.

Com o resultado, o Tricolor da Pici continua na liderança do grupo A com oito pontos conquistados. Agora a equipe encara o Botafogo-PB, na terça-feira (15), às 19h30 (horário de Brasília). Por sua vez, o Timbu fica em terceiro na chave B, com cinco e se concentra no Pernambucano, onde encara o Vera Cruz, na quinta-feira (17), às 19h.

JOGO MOVIMENTADO!

O duelo começou bem movimentado, com o Fortaleza levando perigo com Moisés. Na primeira oportunidade que teve, aos quatro minutos, o Náutico foi letal. Em contra-ataque, Jean Carlos avançou pela defesa do Fortaleza e tocou na saída do goleiro Fernando Miguel para abrir o placar.

Não demorou muito para o Leão da Pici conseguir o empate. Ronaldo serviu Pikachu, que acertou um lindo chute cruzado, a bola fez uma linda curva e foi morrer nas redes.

O duelo ficou bem tenso, sem grandes oportunidades, o Fortaleza chegou com perigo em duas oportunidades com jogadas de Moisés e quase finalizações de Igor Torres, mas em ambas, Camutanga apareceu para livrar a zaga do Timbu.

JOGÃO!

O duelo voltou do intervalo ainda movimentado e logo aos nove minutos, o Lucas Lima cruzou na área, Camutanga caiu, tocou a mão na bola e árbitro deu o pênalti. Na cobrança, Yago Pikachu virou para a equipe visitante.

Pouco tempo depois, o meio-campista Eduardo, que entrou no decorrer da partida, acertou um lindo chute cruzado e colocou a igualdade novamente no marcador. Após boa triangulação, Pikachu quase anotou seu hat-trick, mas Lucas Perri fez linda defesa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

NÁUTICO X FORTALEZA

Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

Data/horário: 12/02/2022 – 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Árbitro Assistente 1: Mauro Cezar Evangelista (PI)

Árbitro Assistente 2: Alisson Lima Damasceno (PI)

Quarto Arbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Cartões amarelos: Ronaldo, Depietri, Lucas Perri, Lucas Lima (Fortaleza), Camutanga (Náutico)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Jean Carlos (4’/1T) (1-0), Yago Pikachu (10’/1T) (1-1), Yago Pikachu (11’/2T) (1-2), Eduardo (19’/2T) (2-2)

Náutico (Técnico: Hélio dos Anjos)

Lucas Perri; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan (Robinho 23’/2T), Rhaldney e Jean Carlos (Wagninho 32’/2T); Ewandro (Richard Franco 8’/2T), Leandro Carvalho (Eduardo 8’/2T) e Kieza.

Fortaleza (Técnico: Juan Vojvoda)

Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald (Matheus Vargas 22’/2T), Lucas Crispim (Juninho Capixaba – intervalo) e Lucas Lima (Henríquez 42’/2T); Igor Torres (Depietri – intervalo) e Moisés (Silvio Romero 14’/2T).

