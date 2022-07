Pikachu é oficializado no Shimizu S-Pulse: ‘Que possamos conseguir os objetivos’

Yago Pikachu é o sexto jogador e o sétimo brasileiro do elenco do Shimizu S-Pulse no Japão. A pedido do técnico Zé Ricardo, com quem trabalhou no Vasco, o meia foi oficializado no clube japonês e chega a Shizuoka com missão de ajudar a salvá-lo do rebaixamento.

“Bem-vindo! Yago Pikachu se juntou ao time vindo do brasileiro Fortaleza. A transferência do meia de 30 anos está sujeita a um exame médico”, informou o clube, que também usou a imagem do personagem do tradicional desenho do país no anúncio. O reforço assinará até dezembro de 2024.

“Estou passando aqui para agradecer a oportunidade de estar me juntando a vocês. Estou muito feliz e motivado para que juntos possamos conseguir nossos objetivos traçados para o ano. Espero, em breve, ver cada um de vocês na arquibancada”, disse Pikachu em vídeo gravado pelo clube.

O jogador vai vestir a camisa 27 e foi bastante celebrado pelos torcedores do clube nas redes sociais. Com 22 rodadas disputadas na J-League (o Campeonato Japonês terá 34), o Shimizu S-Pulse somou somente 20 pontos. Está no 17° e penúltimo lugar, portanto, abrindo a zona de rebaixamento – os dois últimos caem.

Além do reencontro com Zé Ricardo, Pikachu terá a companhia de outros cinco compatriotas. O centroavante Thiago Santana vem jogando entre os titulares, enquanto o zagueiro Valdo, os volantes Ronaldo e Renato Augusto e o meia Carlinhos esperam ganhar mais chances com o treinador, contratado no mês passado.

Pikachu deve jogar em breve, quem sabe até estrear na próxima rodada, já que a competição não terá partida do Shimizu S-Pulse no fim de semana. O próximo jogo ocorre somente dia 31 de julho, diante do Sagan Tosu.