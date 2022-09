Pigossi estreia nesta segunda no WTA 125 de Bari. Carol Meligeni joga

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 15:00 Compartilhe







Laura Pigossi, atleta que treina na AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, tem estreia marcada para esta segunda-feira às 12h de Brasília no WTA 125 de Bari, na Itália, jogado no piso de saibro.

A tenista que entrou recentemente no top 100 com a 100ª posição enfrenta a italiana Vittoria Paganetti no terceiro jogo da quadra central: “Não conheço ela, vou buscar uns vídeos para saber um pouco sobre seu jogo. E buscar fazer meu jogo, da maneira que jogo, me impondo e como venho treinando, com intensidade. As condições aqui estão parecidas com Barcelona onde treino”, disse a atleta patrocinada pela ASICS, Banco BRB e pela Confederação Brasileira de Tênis.

Carol Meligeni, 175ª colocada e da ADK Tennis, de Itajaí (SC), entrou direto na chave e encara a cabeça de chave 1, a húngara Panna Udvardy, 78ª colocada, jogo que deve acontecer na terça-feira.

E MAIS: