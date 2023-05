Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 13:38 Compartilhe

Laura Pigossi, número 125 do ranking mundial, estreia nesta segunda-feira no qualificatório para o WTA 1000 de Roma, na Itália, evento sobre o saibro com premiação de 7,6 milhões de euros.

A brasileira encara a romena Elena Ruse, 158ª colocada, pela primeira vez na carreira. O jogo será disputado em torno das 8h na terceira partida da quadra 1 do Foro Itálico de Roma.

Felipe Meligeni, 176º e que passou o quali de Miami e ficou na final do quali de Madri, encara o croata Borna Gojo, 110º colocado. O brasileiro venceu os dois jogos deles, ambos em 2021.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias