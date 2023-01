Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 5:35 Compartilhe





Laura Pigossi, número 112 do mundo, foi eliminada, na manhã desta segunda-feira, na primeira rodada da chave principal do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, disputado no piso duro em Melbourne.

A paulistana medalhista olímpica caiu diante da americana Caty McNally, 94ª colocada, por 7/5 6/1 após 1h36min de duração na quadra 16 de Melbourne Park.

A brasileira entrou como lucky-loser no lugar de Paula Badosa e disputou seu segundo Grand Slam na carreira – atuou em Wimbledon ano passado.





Lauras começou bem com uma quebra, mas McNally virou. O primeiro set seguiu com quebras de saque pros dois lados. Laura teve chances de levar a parcial ao tie-break, mas após longa disputa a americana venceu em 59 minutos.

O segundo set teve chances para Laura no segundo game bem salvas pela rival. McNally quebrou, abriu 2 a 1 e Laura teve mais três chances, mas a adversária foi mais fria para se salvar. Em seguida ela deslanchou no jogo ganhando confiança.

