Pigossi e Carol Meligeni estreiam nesta terça nas duplas em Rio do Sul (SC) Torneio é o primeiro no Brasil de Laura desde a medalha olímpica

A paulistana Laura Pigossi estreia nesta terça-feira, em torno das 11h30, na chave principal do torneio de Rio do Sul (SC), evento com premiação de US$ 25 mil, disputado no saibro. Esta é a primeira competição no Brasil da medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A jogadora, que mora e treina em Barcelona, na Espanha, na AD In Tennis Academy, atua nas duplas ao lado de Carol Meligeni. Elas enfrentam as brasileiras Ana Candiotto e Julia Klimowicz no terceiro jogo da quadra principal.

“Condições pesadas aqui por causa da chuva, mas nada que não possamos nos acostumar. Primeira vez jogando junta com a Carol nas duplas, estou muito, muito animada”, disse Pigossi, que tem o patrocínio do Banco BRB e da Confederação Brasileira de Tênis.

Laura vem do título nas duplas em Lima, no Peru, ao lado da argentina Maria Carle.

Em simples, Laura estreia contra a brasileira Julia Konishi na quarta-feira ainda sem horário programado.

