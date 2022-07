Pigossi e Carol Meligeni alcançam seus melhores rankings Brasileiras subiram após campanha em Budapeste. Bia Maia perdeu posição

As brasileiras Laura Pigossi e Carol Meligeni, esta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), alcançaram seus melhores rankings em nova tabela divulgada pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais.

Pigossi fez oitavas de final no WTA 250 de Budapeste, na Hungria, e subiu cinco postos indo ao 120º lugar com 551 pontos. A número 1 do Brasil segue sendo Bia Maia que caiu um posto e é a 26ª colocada. Bia perdeu posição da italiana Martina Trevisan que pulou para o 24º posto.

Carol Meligeni subiu onze posições após furar o quali no mesmo torneio e é a 170ª colocada, também seu melhor desempenho na carreira.

E MAIS:

E MAIS: