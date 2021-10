Pigossi destaca semana positiva e virá ao Brasil em outubro Medalhista Olímpica jogará pela primeira vez no Brasil após conquista inédita

A paulistana Laura Pigossi, medalhista de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, foi superada em batalha, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do torneio de Le Neubourg, na França, competição no piso duro com premiação de US$ 80 mil mais hospedagem.

A jogadora, que mora e treina em Barcelona, na Espanha, na AD In Tennis Academy, caiu diante da francesa Amandine Hesse, 180ª colocada e quinta favorita, por 6/4 2/6 6/3 após 2h20min de duração.

“Joguei super bem, ótimo nível, das duas no geral. Estou bem contente nessa semana. Tive três momentos para fechar no terceiro set, três games onde fui agressiva, só que coloquei mal o voleio na hora de matar os pontos e acabei tomando passadas e uma dessas bolas errei dois dedos. Errei fazendo o que precisava fazer e apesar da derrota saio bem animada com essa semana e para os outros torneios. Agora é trabalhar mais uma semana em casa buscar treinos produtivos para a próxima gira”, disse Laura, tenista que tem o patrocínio do Banco BRB e da Confederação Brasileira de Tênis.

A paulistana jogará na semana do dia 11 de outubro em Lima, no Peru, torneio com premiação de US$ 25 mil e virá pela primeira vez ao Brasil após a conquista da medalha de Bronze em Tóquio na semana do dia 18 para a disputa do torneio de Rio do Sul (SC). Em seguida irá para São Paulo na semana do dia 25 e nos últimos dias do mês embarca para torneios na Argentina e no Uruguai.

E MAIS:

Veja também