Pietro Fittipaldi é confirmado na Haas para testes oficiais da Pirelli em Abu Dabi

O brasileiro Pietro Fittipaldi estará no cockpit da equipe Haas ainda em 2023. O piloto reserva da escuderia foi confirmado para os testes dos pneus da Pirelli no dia 28 de novembro, no Circuito Yas Marina de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Pietro vai pilotar o VF-23 já testando os pneus que serão utilizados pela equipe na temporada de 2024. O brasileiro terá companhia de Oliver Berman, estrela da F-2, na equipe americana.

“Sempre é uma grande oportunidade conduzir um carro de Fórmula 1 e continuar nosso trabalho de desenvolvimento na F1 junto com toda a equipe Haas. Tenho muita vontade de somar as últimas voltas da temporada na equipe”, afirmou Pietro, que deve disputar toda a IndyCar em 2024.

“Estamos apresentando uma emocionante formação para o final desta temporada. A equipe sempre aprecia a confiabilidade de Pietro, especialmente quando temos que coletar dados e conhecimentos para a próxima temporada”, disse Guenther Steiner, diretor da escuderia.

Não é a primeira vez que o brasileiro faz testes com o carro da Haas em Abu Dabi. Em dezembro de 2021 ele também foi o responsável por testar o pneu, com 123 voltas, Na época, o neto de Emerson Fittipaldi celebrou o “teste”, logo após renovar como piloto reserva da equipe.

