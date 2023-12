Pierre Sage, técnico interino do Lyon, seguirá até a pausa de fim de ano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2023 - 19:02 Para compartilhar:

Pierre Sage continuará sendo o técnico do Lyon para a partida fora de casa contra o Monaco, na sexta-feira, e depois contra o Nantes, no dia 20 de dezembro, em casa, informou o clube nesta segunda-feira (11).

O Lyon, time tradicional do futebol francês, está atualmente em 18º lugar na Ligue 1.

Sage, de 44 anos, que trabalhou nas categorias de base do Lyon, foi designado para ser o treinador interino após a demissão do italiano Fabio Grosso, no dia 30 de novembro.

Sob o comando de Pierre Sage, o Lyon perdeu fora de casa para o Lens (3-2) e para o Olympique de Marselha (3-0) antes de vencer o Toulouse (3-0) no domingo, naquela que foi apenas a segunda vitória da equipe nesta temporada.

