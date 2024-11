Piemonte Holding lança gestora com meta inicial de R$ 1 bilhão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 18 NOV (ANSA) – A Piemonte Holding anunciou a criação da Piemonte Capital, seu novo braço dedicado à gestão de recursos de terceiros.

Com meta de captação inicial estipulada em R$ 1 bilhão para seu primeiro fundo, a gestora será a primeira do Brasil voltada a data centers e foi idealizada para atender a uma demanda crescente desse setor no país e na América Latina, que passam por uma transição acelerada para uma economia digital.

A Piemonte Capital promoverá a liderança do Brasil em termos de sustentabilidade dos data centers, os únicos na escala global que podem ser abastecidos por uma matriz energética oriunda de fontes renováveis, algo muito procurado pelas Big Techs.

De acordo com o italiano Alessandro Lombardi, fundador e CEO da Piemonte Holding, a gestora atuará com presença local forte e estratégia adaptada às particularidades da região. “A Piemonte Capital oferece ao investidor brasileiro um ângulo de entrada no setor de data center, dominado até então por gestoras internacionais de grande porte. Vamos preencher a oferta de alocação de capital em um dos setores mais promissores da economia, desenvolvendo a infraestrutura digital certa de que o Brasil precisa”, explicou.

Com uma abordagem ESG diferenciada, a Piemonte Capital será pautada por práticas ambientais, sociais e de governança profundamente integradas à estratégia da sua holding e empresas do grupo. A proposta é construir uma plataforma de investimentos robusta para apoiar iniciativas de infraestrutura digital inovadoras e sustentáveis, posicionando o Brasil como player relevante para o futuro da economia verde e digital e destacando seu papel único no cenário global.

Um exemplo dessa abordagem é a Elea Data Centers, parte do grupo Piemonte Holding e pioneira em iniciativas sustentáveis no setor, como a emissão de debêntures verdes e utilização de energia 100% renovável em seus sites.

“Nossa infraestrutura é verde, o que nos diferencia de mercados que ainda dependem de combustíveis fósseis. Queremos criar uma rede sustentável de data centers que forneça o suporte necessário para a revolução digital no Brasil”, disse Lombardi.

No atual cenário, com o Brasil consolidado como um dos maiores hubs globais de data centers, a Piemonte Capital busca catalisar a expansão do setor, atendendo a uma demanda crescente por capital. Desde 2021, a empresa já contava com aporte do Goldman Sachs e, agora, a nova frente abre espaço para elevar o potencial de investimento do grupo e acompanhar seu crescimento.

Lombardi é uma das principais vozes do mercado de infraestrutura digital na América Latina, tendo protagonizado investimentos focados em instrumentos financeiros verdes para habilitar a inteligência artificial (IA) no Brasil, e ganhará o auxílio de Victor Almeida, único profissional brasileiro listado em 2024 entre os principais talentos globais em finanças de infraestrutura digital com menos de 35 anos e que soma-se à Piemonte Capital como diretor de investimentos. (ANSA).