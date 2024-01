PicPay zera anuidade de cartões platinum e black contratados até 31/3

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 17:16 Para compartilhar:

O PicPay vai zerar a anuidade dos cartões black e platinum para os clientes que contratarem o produto ou trocarem seus atuais cartões para essas duas categorias até 31 de março. Essa isenção valerá por 12 meses, e poderá ser mantida a partir de determinados patamares mensais de gastos.

“Chegou o momento de incentivarmos que cada vez mais pessoas experimentem os benefícios dos cartões black e platinum”, diz em nota o executivo de cartões da fintech, Frederico Trevisan.

As isenções podem ser mantidas após o período promocional caso o cliente gaste a partir de R$ 3.000 por mês no cartão platinum, ou R$ 8.000 no black, ou tenha mais de R$ 20.000 (platinum) e mais de R$ 50.000 (black) em investimentos no PicPay, além de receber salário pelo aplicativo.

Os dois cartões têm bandeira Mastercard, e benefícios como acesso a salas VIP, seguro médico em viagens, experiências na plataforma priceless e dinheiro de volta (cashback) de 1,2% no black, e 0,5% no platinum.

O PicPay lançou as novas modalidades de cartão no ano passado, em parte da estratégia para ganhar clientes nos segmentos de alta renda, e também para atender melhor a usuários que são de alta renda e que já estavam na base.

A fintech também emite cartão gold, sem anuidade, e um cartão com limite garantido através de depósitos, que pode ser emitido inclusive por clientes negativados.

Além dos cartões, em 2023 a fintech lançou uma unidade de investimentos, com opções de aplicação em fundos, certificados de depósito bancário (CDBs) próprios e outros produtos. O PicPay recebeu, em meados do ano passado, a base de clientes pessoas físicas do Original, também controlado pela J&F.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias