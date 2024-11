PicPay leva Pix ao WhatsApp com IA que interpreta áudio, imagens e texto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 14:30 Para compartilhar:

O PicPay vai permitir aos clientes que façam transferências de Pix utilizando um assistente financeiro via WhatsApp. A ferramenta emprega inteligência artificial generativa, e intepreta textos, imagens e áudios. Isto significa, de acordo com a empresa, que ela reconhece chaves Pix de forma instantânea em vários contextos ou formatos, como em uma tabela de preços com a palavra “Pix” no meio de outras.

O recurso será liberado gradualmente para as 57 milhões de contas da fintech, e as operações serão feitas através de uma conta verificada pela Meta, com símbolo azul ao lado do nome, e que pode receber o primeiro acesso através do aplicativo do PicPay. Todas as transações são confirmadas com biometria através da plataforma da empresa.

O PicPay espera que a alavanca ajude a alavancar a fidelidade dos clientes à conta. Na visão da fintech, a união de um meio de pagamento consolidado ao WhatsApp, que é frequentemente o aplicativo mais baixado para celulares no País, deve levar a uma adesão ampla à nova ferramenta.

“O uso de IA generativa para transações no WhatsApp leva o Pix a atravessar uma nova fronteira, tornando-o ainda mais prático e rápido, com o mais alto nível de segurança”, diz o vice-presidente de Serviços Financeiros do PicPay, Danilo Caffaro. “Essa inovação não só abre novos casos de uso, mas também traz o futuro dos pagamentos e da IA diretamente para a palma da mão dos clientes.”

Em breve, o assistente fará outras funções, como avisar sobre contas a vencer, permitir o cadastramento de contas em débito automático com o envio de um PDF e consultar documentos de veículos. O objetivo é transformá-lo em um assistente personalizado para os clientes.

“O Brasil é um dos países que lideram a inovação em soluções de negócios envolvendo WhatsApp e inteligência artificial”, diz o chefe de Desenvolvimento de Negócios da Meta. O mensageiro também tem sido utilizado por bancos e fintechs para a realização de outras operações pelos clientes, com uso de outros tipos de tecnologia.

O novo assistente do PicPay foi desenvolvido no Azure OpenAI Service, da Microsoft. A mesma inteligência artificial aplicada no novo produto também é utilizada no atendimento ao cliente, com treinamento para resolver solicitações complexas de forma eficiente.

“Ao integrar as soluções avançados de IA Generativa e grandes modelos de linguagem que estão disponíveis no Microsoft Azure OpenAI Service, o PicPay oferece um avanço nos serviços financeiros aos clientes, gerando mais conveniência, comodidade e acessibilidade para milhões de brasileiros”, afirma o vice-presidente de Tecnologia e Soluções da Microsoft Brasil, Christiano Faig.