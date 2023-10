PicPay lança cartões Black e Platinum, em novo passo da segmentação da base de clientes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 15:33 Para compartilhar:

O PicPay lança nesta segunda-feira, 16, as versões Black e Platinum do PicPay Card, em um novo passo da estratégia de segmentação da base de clientes. Os novos cartões estão disponíveis tanto para os atuais clientes que se enquadram nos critérios de concessão quanto aos novos que também se encaixam nos parâmetros. O produto está sendo disponibilizado de modo gradual aos clientes, de acordo com o limite pré-aprovado.

Segundo a empresa, os cartões dão acesso a salas VIP, seguro médico em viagens, experiências da plataforma Priceless, da bandeira Mastercard, além de cashback de até 1,2% nas compras com o cartão Black, e de até 0,5% no cartão Platinum.

Os dois cartões têm três meses de anuidade grátis, e a partir do quarto mês, é possível ter isenção a partir de determinado patamar de gasto mensal (R$ 3.000 para o Platinum, e R$ 8.000 para o Black), ou então a partir dos patamares investidos no PicPay (R$ 20.000 no Platinum e R$ 50.000 no Black). O recebimento de salário pelo aplicativo também conta para a isenção.

“Com sua escala gigante, o PicPay tem um público relevante com esse perfil e que já esperava por produtos desse tipo”, diz em nota o executivo de cartões do PicPay, Frederico Trevisan. “Por isso, logo no lançamento, estamos oferecendo vantagens competitivas e bem acima dos concorrentes, como o cashback de 1,2% na fatura, além do design atraente, que com certeza vai virar objeto de desejo.”

A empresa financeira da J&F tem feito uma segmentação dos clientes de acordo com os patamares de renda para ampliar a rentabilidade e a fidelidade desses públicos. O lançamento de cartões de crédito para o público mais afluente é parte dessa estratégia, que também tem sido adotada por outros competidores.

Trevisan afirma que o objetivo é atender a todos os públicos. “Prova disso é que lançamos há dois meses o PicPay Card com limite garantido, disponível até para quem está negativado. Em pouco tempo, mais de 2,7 milhões de cartões foram emitidos nesta modalidade, que facilita o acesso ao crédito”, diz.

