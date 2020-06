PicPay é notificada por Procon sobre reclamações em redes sociais

A fintech PicPay foi notificada pelo Procon-SP pedindo explicações sobre problemas relatados em redes sociais quanto à arrecadação para a ONG “Mães da Favela”. Em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o PicPay diz que confirma o recebimento da notificação, e enviará a resposta dentro do prazo determinado pelo órgão.

Conforme a notificação realizada na quinta-feira, a PicPay Serviços S.A. teria de prestar esclarecimentos em 72 horas sobre falhas em transferências e estornos de operações e impossibilidade de acesso ao saldo, bem como informar quais providências têm sido adotadas e os canais de atendimento.

“Cabe esclarecer que, apesar de encontradas em posts relacionados ao projeto Mães da Favela, as mensagens dos usuários que chamaram a atenção do Procon não são relativas ao programa, mas sim a casos gerais, que estão sendo tratados”, diz o comunicado, completando que o Mães da Favela tem funcionado “de forma muito positiva”, arrecadando doações em prol de moradoras das comunidades por meio da Central de Doações do PicPay em conjunto com a Central Única das Favelas (CUFA), segundo a nota.

“Nos últimos meses, o PicPay teve um aumento exponencial no volume de transações e no número de usuários na plataforma, em função dos novos hábitos de pagamentos digitais adotados durante a pandemia”, segundo o comunicado.

Outro tipo de reclamação ocorrida no Instagram da empresa de meios de pagamento nos últimos dias era sobre casos de pessoas que fizeram transferência e o dinheiro não havia caído na conta, inclusive referente ao auxílio emergencial, como observou a reportagem. Nesse caso específico não houve notificação até o momento, de acordo com a assessoria de imprensa, ressaltando que a empresa afirma que tem atendido às solicitações de seus usuários 24 horas por dia em todos os canais de atendimento.

