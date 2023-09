PicPay contrata Sandor Caetano, ex-Nubank e iFood, para liderar área de dados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 18:35 Compartilhe

O PicPay contratou Sandor Caetano para liderar a área de dados da companhia (CDO, na sigla em inglês). O executivo, que tem mais de 16 anos de experiência no mercado, terá a missão de impulsionar a adoção de inteligência artificial nos negócios da empresa, com foco na personalização dos usuários e no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Caetano se reportará a Anderson Chamon, cofundador e vice-presidente de Tecnologia e Produtos do PicPay. Outra de suas funções será a de utilizar inteligência artificial na tomada de decisões de negócio rápidas e assertivas, de acordo com a empresa.

O executivo chega ao PicPay em um momento em que a empresa financeira controlada pela J&F inicia a segmentação da base de clientes de acordo com patamares de renda. Um dos próximos passos é justamente personalizar o atendimento de acordo com o perfil de cada cliente.

“A chegada do Sandor mostra a centralidade que IA tem para o PicPay. Ele vai deixar nosso ambiente de dados pronto para que as nossas soluções usando inteligência artificial impactem o cliente. Sempre acreditamos na importância desse tema para entregar cada vez mais valor aos usuários, e as novas tecnologias nos fizeram investir ainda mais pesado nisso”, diz Chamon, em nota. Segundo ele, o PicPay tem visto resultados importantes na integração do ChatGPT ao atendimento.

Sandor é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), e já liderou a equipe de ciência de dados do Nubank, além de ter sido vice-presidente de Dados e IA do iFood.

