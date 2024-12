PicPay contrata Renata Greco para posto de vice-presidente de Serviços Financeiros PJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 17:55 Para compartilhar:

O PicPay contratou Renata Greco para ocupar o posto de vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Jurídica. À frente da área, ela vai responder por produtos como as contas PJ e as maquininhas, em que a fintech tem investido para diversificar as fontes de resultado.

Renata assumirá o cargo no lugar de Adriano Navarini, que deixará a empresa. Segundo o PicPay, ele se dedicará a projetos pessoais.

Greco tem mais de 30 anos de experiência no setor de pagamentos. Até 2021, foi vice-presidente da Cielo, à frente de áreas como desenvolvimento de produtos, novos negócios, varejo e e-commerce.

Antes disso, foi diretora de Desenvolvimento de Negócios da Visa. Também atuou no grupo de implementação do Open Finance no Brasil e no conselho da Adiq, a credenciadora do banco BS2.

“A ampla experiência e conhecimento profundo da indústria que Renata traz serão fundamentais para tornar nossa relevância no dia a dia dos empreendedores tão grande quanto a que conquistamos com os clientes pessoa física”, diz em nota o CEO do PicPay, Eduardo Chedid. Ele afirma que Navarini deixou um legado importante para a empresa.

A fintech tem apostado no público PJ e reforçou a oferta no último ano, com a adquirência própria e novos produtos. O PicPay quer alavancar o relacionamento que possui com o comércio através da aceitação de pagamentos via carteira digital, bem como o fato de muitos dos clientes pessoas físicas também serem donos de empresas de pequeno porte.

Entre janeiro e setembro, o PicPay capturou R$ 27 bilhões através de maquininhas, crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado.