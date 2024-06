PicPay contrata Marcelo Bella para liderar serviços bancários para empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 14:20 Para compartilhar:

O PicPay contratou Marcelo Bella para liderar a área de Banking para Pessoas Jurídicas, que atuará em conjunto com a de Serviços Financeiros para PJ, responsável pela adquirência e pelos benefícios corporativos. Bella vai responder ao cofundador e vice-presidente da fintech, Anderson Chamon.

A chegada de Bella visa reforçar a atuação da empresa junto a pequenas e médias empresas, segmento que tem sido alvo de esforços do PicPay no último ano. O conglomerado, controlado pela J&F Participações, atende às empresas de grande porte através do Banco Original.

O executivo foi CEO do Letsbank, além de ter atuado no Santander e na Rede, a empresa de maquininhas controlada pelo Itaú Unibanco. O executivo tem 20 anos de experiência no mercado.

“A expertise de Bella será fundamental para fortalecer uma das principais avenidas de crescimento do PicPay. Queremos nos consolidar como um player tão relevante para pessoas jurídicas quanto já somos para pessoas físicas”, diz Chamon em nota.

Em abril, o PicPay entrou no mercado de maquininhas para fortalecer a atuação junto a pessoas jurídicas.

O lançamento veio após a empresa internalizar os serviços de adquirência, no ano passado, para capturar, processar e liquidar operações com cartão feitas no aplicativo.

Hoje, o PicPay tem cerca de 1% deste mercado, liderado pela Rede e pela Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil.